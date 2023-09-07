Конкурс проектов Сквера памяти о погибших в школе №88 объявили в Ижевске

Прием проектов продлится до 26 ноября 2023 года. Фото: @faritgubaew

В Ижевске объявили Всероссийский конкурс проектов Сквера памяти о погибших во время трагедии в школе №88. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии.

Сквер появится недалеко от МФЦ на улице Майская. Этот участок расположен совсем рядом со школой, где и произошла трагедия. Концепция пространства была разработана во время обсуждения с городским сообществом, а также с родителями, учениками и учителями учебного заведения.

«В итоге было подготовлено техническое задание конкурса. Призовой фонд конкурса сформировали депутаты Городской думы Ижевска», – рассказала депутат Городской думы Марина Нужина.

Прием проектов продлится до 26 ноября 2023 года. По итогам конкурса будет выбран лучший проект, на основе которого подготовят проектно-сметную документацию для строительства сквера. Начало работ намечено на 2024 год. Узнать подробности о конкурсе можно по ссылке.

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