32 представителя Удмуртии выступят в финале Международных инклюзивных творческих игр в Липецке

Церемония награждения пройдет 9 сентября. Фото: udmurt.ru

7 и 8 сентября в Липецке пройдет финал Третьих Международных инклюзивных творческих игр (12+). Как сообщает пресс-служба правительства Удмуртии, на мероприятии выступят 32 конкурсанта из нашего региона.

Всего в финал вышли более 3 тысяч представителей 79 регионов России, а также таких стран, как Латвия, Беларусь, Израиль, Алжир, Турция, Китай и Индия.

Удмуртская делегация выступит в 5 номинациях: «Театральное искусство», «Музыкальное искусство», «Художественное слово», «Хореографическое искусство», «Жестовая песня». Мероприятие пройдет на 8 площадках города. Победителям вручат специально разработанные медали.

Напомним, Вторые Международные инклюзивные творческие игры проходили в 2022 году в Ижевске. О церемонии открытия мероприятия «Комсомолка» рассказывала здесь.

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