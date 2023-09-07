Авария произошла на пруду в деревне Подшивалово в Удмуртии

Ремонт находится на контроле главы Завьяловского района Константина Русинова Фото: Архив КП

Неконтролируемый сброс воды произошел на пруду в деревне Подшивалово. Как сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии, причиной инцидента стали старость и ветхость деревянных балок, которые перекрывали водопропускное отверстие.

«За эксплуатацию сооружения отвечает администрация Завьяловского района. Сейчас коллеги из муниципалитета рассматривают вопрос по его восстановлению в ближайшие сроки», – сообщают специалисты.

Отмечается, что схожего рода проблема имеется и на другом пруду в Завьяловском районе, – на водоеме «Молдаванский» износился гидрозатвор. Ремонт на объекте также находится на контроле главы муниципалитета Константина Русинова. Сотрудники Минприроды заверяют, что угрозы затопления прилегающих территорий нет.

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