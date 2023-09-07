Временный ремонт спуска к Набережной завершился в Ижевске

Граждан просят набраться терпения Фото: Мария Бакланова

В Ижевске завершился временный ремонт лестничного спуска к городской набережной. Об этом сообщает и.о. замглавы администрации столицы Удмуртии по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Владимир Гуляев.

Напомним, специалисты приступили к работе в июле. Решение провести поддерживающий ремонт было принято после разгромной критики администрации города Александром Бречаловым. Глава Удмуртии назвал действия властей муниципалитета «глупостью, граничащей с идиотизмом».

До проведения капитального ремонта для пешеходов будет открыт только один спуск. На данный момент власти заключили контракт на проектирование реконструкции лестницы.

«С учетом всех экспертиз на руках будем иметь проект к концу 2024 года. Далее включение в бюджет и торговые процедуры. Сама стройка может начаться весной 2025 года. Просим горожан набраться терпения. Процесс небыстрый, но спешка не приводит к качественному результату», – отметил Гуляев.

Напомним, 14 сентября в городе пройдет обсуждение по благоустройства территории у монумента «Дружбы народов». Принять участие может любой желающий.

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