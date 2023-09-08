Один взрослый и двое детей пострадали в ДТП в Удмуртии 7 сентября

В ДТП никто не пострадал. Фото: @id598500933

7 сентября в 7:50 недалеко от деревни Башмаково произошло ДТП с тремя пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба ЕДДС Игринского района.

Столкнулись две легковушки: «Лада Калина» и Volkswagen Jetta. В аварии травмы получили один взрослый и двое детей, погибших нет. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь на месте происшествия. Обстоятельства и причина ДТП выясняются.

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