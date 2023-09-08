Министр строительства РФ Ирек Файзуллин провел с главой Удмуртии рабочую встречу

За первые 7 месяцев 2023 года в Удмуртии ввели 944,3 тыс. кв. м жилья. Фото: udmurt.ru

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин и глава Удмуртии Александр Бречалов обсудили в рамках рабочей встречи развитие строительства в регионе, а также реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что в период с января по июль 2023 году в республике ввели 944,3 тыс. кв. м жилья, из них почти 400 кв.м – многоквартирное. Власти планируют построить в регионе до конца этого года еще 14 многоэтажек.

«Строительство жилья, формирование условий для комфортной жизни в населенных пунктах нашей страны – задачи, которые решаются совместно на региональном и федеральном уровнях. Особое внимание уделяется в том числе и переселению граждан из аварийного жилищного фонда», — отметил Ирек Файзуллин.

По словам Александра Бречалова, программа «Стимул» вот уже 5 год помогает развитию многоквартирной застройки в республике. Так, в 2023 году благодаря федеральной поддержке в регионе идут работы на 9 объектах, а строительство закончилось еще на трех.

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