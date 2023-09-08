Копии панно со школы в Ижевске обнаружили в Москве

Точно такое же панно есть в Ижевске. Фото: vk.com/zhenyavmusee

Копии панно с фасада школы № 48 в Ижевске есть в нескольких кафе Москвы. Об этом сообщается в группе ВКонтакте «КИК Антей».

Сграффито расположено в московских кафе-ресторанах сети «Вареничная № 1». Так, одну из копий можно увидеть в кафе-ресторане в районе Павелецкого вокзала. Панно идеально вписалось в интерьер помещения в стиле квартиры времен Советского Союза.

Еще одну копию нашли в вареничной в районе Казанского вокзала.

Фото: vk.com/id14872576

Напомним, на стене школы №48 – это на перекрестке улиц Коммунаров и Карла Либкнехта в Ижевске – находится оригинальное панно «Наш паровоз, вперед лети». Оно появилось там в 80-х годах прошлого века.

Оригинальное панно в Ижевске Фото: Эдуард КАРИПОВ

Трое художников Семен Кузьмин, Борис Постников, Георгий Репин создали его в честь советских строек – КамАЗ, БАМ, ГЭС. Техника, в которой выполнено панно, называется «сграффито». Стену сначала выравнивают с помощью краски кирпичного цвета, потом светло-зеленой и потом белой. А потом художники прорезают рисунок стеками, сочетая цвета.

В 2018 году местный дизайнер Андрей Першин «оживил» героев этого панно – молодого человека и девушку.

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