Расписание электричек изменится с 12 по 25 сентября в Удмуртии

Расписание изменится на две недели Фото: Алена Селезнева

В сентябре в Удмуртии изменят расписание пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Изменения вводят из-за ремонтных работ на участках Карамбай – Уром и Бисертский Завод – Солдатка. Так, в период с 12 по 22 сентября изменится расписание электричек, следующих по маршрутам: Ижевск – Кизнер, Ижевск – Вятские поляны, Сосновка – Казань, Казань – Канаш и Куркачи – Зеленый Дол.

А с 13 по 25 сентября изменения внесут в график электричек: Красноуфимск – Дружинино – Красноуфимск, Красноуфимск – Чернушка, Чернушка – Янаул и Янаул – Ижевск.

Пассажиров просят отнестись к этой информации с пониманием. Ознакомиться с новым расписанием можно по телефону 8 (937) 625-04-33, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или на сайте «Содружество».

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Один взрослый и двое детей пострадали в ДТП в Удмуртии 7 сентября

Копии панно со школы в Ижевске обнаружили в Москве

В каких случаях обращаться и как записаться: 4 важных вопроса о детском гинекологе от родителей Ижевска