Расписание электричек изменится с 12 по 25 сентября в Удмуртии

Расписание изменится на две недели
Фото: Алена Селезнева
В сентябре в Удмуртии изменят расписание пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.
Изменения вводят из-за ремонтных работ на участках Карамбай – Уром и Бисертский Завод – Солдатка. Так, в период с 12 по 22 сентября изменится расписание электричек, следующих по маршрутам: Ижевск – Кизнер, Ижевск – Вятские поляны, Сосновка – Казань, Казань – Канаш и Куркачи – Зеленый Дол.
А с 13 по 25 сентября изменения внесут в график электричек: Красноуфимск – Дружинино – Красноуфимск, Красноуфимск – Чернушка, Чернушка – Янаул и Янаул – Ижевск.
Пассажиров просят отнестись к этой информации с пониманием. Ознакомиться с новым расписанием можно по телефону 8 (937) 625-04-33, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или на сайте «Содружество».
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