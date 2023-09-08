Предостерегли от госизмены: житель Удмуртии попытался перевести деньги для финансирования Украины

Мужчине выдали официальное предостережение
Фото: Мария Бакланова
ФСБ Удмуртии предостерегла местного жителя от госизмены. Об этом сообщает пресс-службы ведомства.
В феврале 2022 года после начала СВО мужчина попытался перевести деньги для финансирования ВС Украины. Ведомство объявило жителю региона официальное предостережение о недопустимости действий, предусмотренных статьей 275 УК РФ «Государственная измена».
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Один взрослый и двое детей пострадали в ДТП в Удмуртии 7 сентября
Копии панно со школы в Ижевске обнаружили в Москве
В каких случаях обращаться и как записаться: 4 важных вопроса о детском гинекологе от родителей Ижевска