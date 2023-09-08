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НовостиПроисшествия8 сентября 2023 6:44

Предостерегли от госизмены: житель Удмуртии попытался перевести деньги для финансирования Украины

ФСБ предостерегла жителя Удмуртии от финансирования ВС Украины
Виола Романова
Мужчине выдали официальное предостережение

Мужчине выдали официальное предостережение

Фото: Мария Бакланова

ФСБ Удмуртии предостерегла местного жителя от госизмены. Об этом сообщает пресс-службы ведомства.

В феврале 2022 года после начала СВО мужчина попытался перевести деньги для финансирования ВС Украины. Ведомство объявило жителю региона официальное предостережение о недопустимости действий, предусмотренных статьей 275 УК РФ «Государственная измена».

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