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НовостиПроисшествия8 сентября 2023 7:14

Влетел в столб: ДТП с грузовиком произошло недалеко от автомобильной заправки в столице Удмуртии

Грузовик врезался в столб на улице Новоажимова в Ижевске 8 сентября
Виола Романова
О пострадавших не сообщается. Фото: скриншот из видео

О пострадавших не сообщается. Фото: скриншот из видео

8 сентября примерно в 9:15 на улице Новоажимова в Ижевске произошло ДТП. Об этом сообщают слушатели радио «Адам» (104,5 ФМ, 12+).

По словам очевидцев, при выезде с путепровода, недалеко от автозаправки, грузовой автомобиль врезался в столб. На место аварии были вызваны скорая помощь и полиция. Причины и обстоятельства дорожной аварии уточняются стражами порядка.

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