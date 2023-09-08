Забил гвоздодером: мужчина из Шарканского района обвиняется в убийстве собутыльника

Потерпевший скончался на месте происшествия. Фото: СУ СК РФ по Удмуртии

В Шарканском районе по обвинению в убийстве арестовали 44-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Согласно данным следствия, 2 сентября мужчина выпивал в компании своего 40-летнего приятеля. После этого мужчины поссорились, и в ходе конфликта обвиняемый взял в руки гвоздодер и напал на собутыльника. От полученных ударов потерпевший скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В рамках расследования стражи порядка осмотрели место происшествия, опросили обвиняемого и назначили медицинскую и психолого-психиатрическую судебные экспертизы.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Один взрослый и двое детей пострадали в ДТП в Удмуртии 7 сентября

Копии панно со школы в Ижевске обнаружили в Москве

Придет небольшое потепление: синоптики сделали прогноз на выходные в столице Удмуртии