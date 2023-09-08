Один человек умер и двое пострадали в ДТП с лосем в Удмуртии

Один из пассажиров скончался до приезда скорой помощи. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

7 сентября в 20:13 на 29-м километре трассы «Бураново-Киясово» произошло ДТП с лосем. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

34-летний водитель «ВАЗа-214» сбил дикое животное. В результате ДТП умер 29-летний пассажир, который сидел на переднем сидении авто. Мужчина погиб до приезда скорой помощи. Водитель и 20-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести.

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