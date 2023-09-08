Граница установлена между Удмуртией и Татарстаном

Установление границ между регионами проводится в рамках реализации госпрограммы «Национальная система пространственных данных». Фото: @rosreestr_18
7 сентября информация о границе между Удмуртией и Татарстаном была определена и внесена в Единый государственный реестр недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра по Удмуртии.
Руководитель ведомства Фарида Зворыгина подчеркнула, что процесс согласования и описания местоположения смежной границы между Удмуртией и Татарстаном продолжался более двух лет. Информация о длине этой границы, которая составляет 813 километров, теперь внесена в ЕГРН.
Установление границ между регионами проводится в рамках реализации госпрограммы «Национальная система пространственных данных» (НСПД). Следует отметить, что Удмуртия ранее уже успешно определила границы с Пермским краем, Кировской областью и Башкортостаном в рамках этой программы.
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