Туман и усиление ветра с порывами до 17 м/с ожидаются в Удмуртии 9 сентября

В Удмуртии ожидается туман с ухудшением видимости до 500 м и менее
Фото: Амир Закиров
9 сентября местами по Удмуртии ожидается непогода. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона, ссылаясь на республиканский гидрометцентр.
Так, ночью и утром в республике ожидается туман с ухудшением видимости до 500 м и менее. Автомобилистов просят соблюдать дистанцию на дорогах, избегать обгонов и резких маневров, а также не забывать включать фары.
Кроме того, в субботу днем в Удмуртии ожидается усиление северо-восточного ветра порывами 15-17 м/с. Напомним, ранее «Комсомолка» подготовила подробный прогноз погоды на эти выходные.
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