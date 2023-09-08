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НовостиОбщество8 сентября 2023 11:14

Туман и усиление ветра с порывами до 17 м/с ожидаются в Удмуртии 9 сентября

Жителям напоминают о мерах безопасности
Виола Романова
В Удмуртии ожидается туман с ухудшением видимости до 500 м и менее

В Удмуртии ожидается туман с ухудшением видимости до 500 м и менее

Фото: Амир Закиров

9 сентября местами по Удмуртии ожидается непогода. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона, ссылаясь на республиканский гидрометцентр.

Так, ночью и утром в республике ожидается туман с ухудшением видимости до 500 м и менее. Автомобилистов просят соблюдать дистанцию на дорогах, избегать обгонов и резких маневров, а также не забывать включать фары.

Кроме того, в субботу днем в Удмуртии ожидается усиление северо-восточного ветра порывами 15-17 м/с. Напомним, ранее «Комсомолка» подготовила подробный прогноз погоды на эти выходные.

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