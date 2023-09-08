Движение транспорта на участке улицы Шишкина в Ижевске закроют на один месяц

Участок, где будет перекрыто движение транспорта. Фото: ПАО «Т Плюс» в Удмуртии

В период с 11 сентября по 11 октября в Ижевске ограничат движение транспорта на участке дороги на улице Шишкина. Об этом сообщает пресс-служба филиала ПАО «Т Плюс» в Удмуртии.

Ограничения вводят на участке между улицами Репина и Л. Толстого. В указанный период здесь построят новую теплотрассу. На время проведения работ здесь будут установлены дорожные знаки и ограждения.

Жителей просят отнестись к этой информации с пониманием и учитывать ее при составлении маршрута.

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