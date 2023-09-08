11 пострадавших: к принудительному лечению хотят приговорить педофила из Завьяловского района

Уголовное дело направили в суд Фото: Амир Закиров

В Удмуртии по обвинению в действиях сексуального характера по отношению к детям младше 14 лет осудят 57-летнего жителя Завьяловского района. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в период с июня 2020 года по апрель 2023 года мужчина напал на 11 детей, которые в силу своего возраста не смогли от него защититься. В ходе психиатрической экспертизы было установлено, что у обвиняемого обнаружили хроническое психическое расстройство в виде шизотипического расстройства в сочетании с педофилией, которая «лишала его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий».

Сейчас мужчина содержится в медорганизации, где ему оказывается психиатрическая помощь в стационарных условиях. Уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, не достигшего 14-летнего возраста), а также части 5 статьи 132 УК РФ (действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, не достигших 14-летнего возраста, совершенное в отношении двух и более лиц) направлено в Верховный суд республики.

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