Троллейбусы не будут ходить 10 сентября на ул. Советской и Пушкинской в Ижевске

Троллейбусы перенаправят в Ижевске
Фото: Диля Ахмадишина
10 сентября перенаправят троллейбусы, которые ходят по ул. Пушкинской и ул. Советской. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.
Движение транспорта организуют следующим образом:
– 2 маршрут: Дом печати – ул. Удмуртская – ул. Орджоникидзе – ул. Молодежная;
– 4 маршрут: Автозавод – ул. Дзержинского – ул. Удмуртская – завод «Нефтемаш»;
– 1 маршрут – по кольцевому движению: ул. Труда – ул. Дзержинского – ул. Удмуртская – ул. Орджоникидзе – ул. Молодежная – ул. Труда;
– 7 маршрут тоже пойдет по кольцевому движению: ул. Труда – ул. Молодежная – ул. Орджоникидзе – ул. Удмуртская – ул. Дзержинского – ул. Труда.
Причина перенаправления троллейбусов – забег «Динамовская миля». Ограничения вводятся с 8:30 до 14:30.
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