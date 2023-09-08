Дорога в никуда: уходящую в глину и грязь лестницу заметили в парке «Тишино» в столице Удмуртии

Спускаться по такой лестнице может быть опасно. Фото: @nf_udmurtiya

Одна из лестниц в обновленном парке «Тишино» в Ижевске не стыкуется с тротуаром и уходит «в никуда». Об опасном спуске сообщила пресс-служба «Народного фронта» Удмуртии.

«Спуск, показанный на фото, грозит опасностью для большого количества отдыхающих. Мокрая земля и глина создают скользкое покрытие и вызывают риск падения!» – отмечают члены движения.

В администрации Ижевска объяснили, что данный участок парка сдается в аренду, и благоустройство здесь не проводилось.

«В течение недели арендатор соединит дорожку с лестницей», – заверили в руководстве города.

Напомним, ремонт парка завершился в июле 2023 года. Ранее «Комсомолка» показывала, как выглядит общественное пространства после капитального обновления.

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