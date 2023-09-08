В Удмуртию поступила партия свинины с производства, где выявили вирус африканской чумы

Если вирус АЧС подтвердится, то партию мяса сожгут Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Удмуртию поступила партия мяса с производства в Курской области, где 5 сентября был выявлен вирус африканской чумы свиней. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ветеринарии республики.

Сейчас специалисты ветслужбы ищут указанную продукцию для постановки ее на ответственное хранение. После этого будут проведены исследования, по результатам которых будет определено, безопасно ли употреблять это мясо человеку. Если же вирус АЧС подтвердится, то всю партию сожгут.

Напомним, в июле 2023 года в Удмуртии был зафиксирован первый случай АЧС. Ранее ГУ ветеринарии рассказали о решении вопроса с распространением опасной болезни.

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