Оставили без присмотра серную шашку: сарай сгорел в Удмуртии

Пожар случился из-за серной шашки Фото: Мария Бакланова

В поч. Гольянский Воткинского района Удмуртии произошел пожар в сарае. Он сгорел целиком. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

По предварительным данным, хозяйка зажгла серную шашку и оставила ее без присмотра. Это и стало причиной возгорания. Площадь пожара составила 40 кв. м.

Тушить огонь помогала добровольная дружина.

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