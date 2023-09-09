Дополнительные выборы в советы депутатов начались в Удмуртии

Выборы проходят в течение двух выходных Фото: Константин ИВШИН

В Удмуртии проходят дополнительные выборы в советы депутатов. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия».

Выборы проходят в 11 муниципальных образованиях: в одномандатных округах Алнашнского, Балезинского, Глазовского, Кезского, Киясовского, Сюмсинского, Увинского и Шарканского районов. Из городов выборы проходят в Устиновском районе Ижевска, Можге и Сарапуле.

В столице региона выборы идут в Автозаводском одномандатном округе. Среди претендентов – Константин Кузнецов (КПРФ), Михаил Почепцов («Единая Россия»), Григорий Сутягин (ЛДПР), Георгий Чукавин (СЗРП).

В Сарапуле выборы проходят в двух округах, в Можге – в одном.

Проголосовать можно 9–10 сентября с 8:00 до 20:00. Функционируют 48 участков. В планах – замещение 15 мандатов депутатов.

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