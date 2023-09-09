Раздавал интимные фотографии бывшей: жителя Балезинского района осудят за распространение порнографии

Дело по распростренению интимных фото направили в суд Фото: Амир Закиров

В Удмуртии жителя Балезинского района обвиняют распространении порнографии. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.

В апреле 2023 года 52-летний мужчина напечатал фотографии своей бывшей сожительницы и раздал знакомым.

Были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни), ч. 1 ст. 242 УК РФ (незаконный оборот порнографических материалов или предметов). Следователи осмотрели место происшествия, проверили показания на месте, произвели выемку, искусствоведческую судебную экспертизу, допросили свидетелей и потерпевшую. Дело направлено в суд. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

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