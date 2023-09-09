Дороги в центре Ижевска перекроют 10 сентября

Дорги перекроют в центре Ижевска Фото: Диля Ахмадишина

10 сентября в Ижевске перекроют дороги с 8:30 до 14:30. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Общественный транспорт перенаправят. Перекроют ул. Кирова, Пушкинскую, Советскую, Коммунаров, Красногеройскую, Советскую, Лихвинцева, Наговицына, переулок Широкий.

Схема перекрытия дорог. Фото: пресс-служба администрации города

Также с 22:00 9 сентября до 6:00 10 сентября запретят оставлять автомобили на парковках.

Ограничения вводятся из-за легкоатлетического забега «Динамовская миля».

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