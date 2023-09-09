Айтишники Удмуртии создадут уникальное шоу на фонтане в Ижевске

На фонтане состоится уникальное шоу Фото: Алена Селезнева

В Ижевске состоится шоу на сухом фонтане, которое подготовят программисты. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Тимур Меджитов, министр цифрового развития Удмуртии.

Айтишники подготовят коды, которые позволят создать шоу воды, света и музыки. Всего планируется участие пяти команд. Представление состоится 13 сентября в 19:00.

Также в этот день запланированы и другие развлечения.

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