Айтишники Удмуртии создадут уникальное шоу на фонтане в Ижевске

На фонтане состоится уникальное шоу
Фото: Алена Селезнева
В Ижевске состоится шоу на сухом фонтане, которое подготовят программисты. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Тимур Меджитов, министр цифрового развития Удмуртии.
Айтишники подготовят коды, которые позволят создать шоу воды, света и музыки. Всего планируется участие пяти команд. Представление состоится 13 сентября в 19:00.
Также в этот день запланированы и другие развлечения.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Дороги в центре Ижевска перекроют 10 сентября
Движение транспорта на участке улицы Шишкина в Ижевске закроют на один месяц
Оставили без присмотра серную шашку: сарай сгорел в Удмуртии