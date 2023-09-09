Врач рассказал, как определить начало ожирения

Ожирение возникает из-за легких углеводов и недостатка активности Фото: Архив КП

Врач Сергей Чудаков, соруководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук, рассказал RT, как понять, что начинается ожирение. Для этого стоит обратить внимание на индекс массы тела и окружность талии.

Индекс массы тела должен составлять 20–22 для женщин и 23–25 для мужчин.Объем талии должен быть не больше 94 см у мужчин и 80 см для женщин.

Если цифры выше нормативных, значит, жир скапливается вокруг внутренних органов. Это приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, сахарному диабету и другим проблемам.

«В рацион современного человека входит много высококалорийных, но почти не содержащих питательных веществ продуктов. Когда человек начинает сокращать количество продуктов, он также сокращает количество ценных веществ, поступающих в организм и обеспечивающих нормальное функционирование метаболических процессов. Для решения этой задачи развитые страны пошли по пути создания специализированных продуктов питания, к которым относятся функциональные продукты, биологически активные добавки, которые дают возможность при минимальном количестве калорий восполнить дефицит ценных элементов питания», – отметил врач.

При появлении первых признаков ожирения стоит заняться физической активностью и уменьшить потребление легких углеводов.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Дороги в центре Ижевска перекроют 10 сентября

Движение транспорта на участке улицы Шишкина в Ижевске закроют на один месяц

Оставили без присмотра серную шашку: сарай сгорел в Удмуртии