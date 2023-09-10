28-летний наркозакладчик пытался продать мефедрон в кафе в Ижевске

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

В Ижевске в одном из кафе задержали 28-летнего мужчину, который пытался продать мефедрон. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Оперативникам мужчина пояснил, что он забрал из тайника закладку. Полицейские провели обыск вместе с кинологом и нашли запрещенные вещества и упаковку.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.3 ст.228.1 УК РФ – «покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере». Подозреваемый находится в СИЗО. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление.

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