Погода в Ижевске на день: 10 сентября будет до +20 градусов

Ижевск
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! КП – Ижевск подготовила прогноз погоды на 10 сентября.
По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, ожидается переменная облачность. Днем воздух прогреется до +18…+20°С. Осадков не предвидится.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 747 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс средний.
Желаем вам хорошего дня!
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