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НовостиОбщество10 сентября 2023 5:07

Ижевск вычистят ко Дню оружейника

В столице Удмуртии пройдут городские субботники
Инга Коган
Субботники в Ижевске

Субботники в Ижевске

Фото: Архив КП

В столице Удмуртии объявлены городские субботники. Они пройдут с 14 по 16 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Субботники объявлены в преддверии Дня оружейника. Поэтому первостепенное внимание уделят улицам, паркам и скверам, носящим имена великих оружейников.

Кстати, горожане могут принять участие в уборке Ижевска.

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