Ижевск вычистят ко Дню оружейника

Субботники в Ижевске
Фото: Архив КП
В столице Удмуртии объявлены городские субботники. Они пройдут с 14 по 16 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Субботники объявлены в преддверии Дня оружейника. Поэтому первостепенное внимание уделят улицам, паркам и скверам, носящим имена великих оружейников.
Кстати, горожане могут принять участие в уборке Ижевска.
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