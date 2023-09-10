Мужчину, который страдает потерей памяти, ищут в Ижевске

Потерявшийся в Ижевске мужчина. Фото: ПСО «Регион 18»

В Ижевске пропал Виктор Александрович Пономарев 1958 года рождения. Об этом сообщает ПСО «Регион 18».

Мужчина ушел из дома по ул. Короткая еще 4 сентября. И до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Мужчина страдает потерей памяти.

Если вы знаете что-то о местонахождении потерявшегося, убедительная просьба позвонить по тел. 8-951-195-29-71 или в полицию 02 (с мобильного 102).

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