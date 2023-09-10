Гороскоп на день: 11 сентября Тельцов ждут новые обязанности, а у Близнецов намечаются романтические сюрпризы

Фото: архив КП

Астролог из Ижевска составил прогноз на завтрашний день, 11 сентября.

Овен

Сумбурный день предстоит Овнам. Поэтому его стоит четко распланировать и действовать по намеченному плану. Семейным Овнам стоит больше обычного обращать внимание на здоровье детей, решать организационные вопросы, связанные с обучением.

Телец

Увеличение обязанностей в профессиональной сфере ждет Тельцов в самое ближайшее время. Поэтому представителям этого знака гороскопа рекомендуется вежливое отстаивание своих личных границ на работе. Стоит обратить внимание и на сферу семейных отношений, иначе возможны недомолвки и недопонимания.

Близнецы

День романтических сюрпризов: вероятны свидания с новыми поклонниками. Но в тоже время Близнецам рекомендуется снизить активность и обратить внимание на здоровье.

Рак

Неоднозначный по энергетике день. Поэтому не стоит появляться в местах, где очень много людей. Лучше уделить время неспешной прогулке в одиночестве по парку. В романтической сфере у Раков соблазны и искушения.

Лев

Сложный и конфликтный день. Не исключены ссоры и разборки, поэтому Львам стоит идти на компромиссы и на уступки. Не всегда ваша авторитарная манера решения проблем будет уместна, действуйте мягче.

Дева

Сложный день для общения с близкими людьми. Старайтесь выключать эмоции и подключать разум. Все сложные ситуации можно решить только спокойными разговорами. К концу дня здоровье потребует некоторых профилактических мер.

Весы

Перемены намечаются в профессиональной сфере Весов. Вы сможете заняться освоением совершенно новых для себя направлений. Не стоит упускать эту возможность – денежные поступления напрямую зависят от вашей активности.

Скорпион

Скорпионам нужно проявить как силу воли, так и все свои интеллектуальные способности. Будьте терпеливы и настойчивы, тогда все поставленные задачи будут решены. Кроме того, Скорпионам стоит не переохлаждаться и одеваться по погоде.

Стрелец

Хороший день для романтического настроя. Давние поклонники проявят себя, удивив неожиданной инициативой. У одиноких Стрельцов есть шанс начать серьезные отношения.

Козерог

День будет наполнен шансами и возможностями – постарайтесь выбирать наиболее важные. Благодаря этому Козероги получат хорошие перспективы изменить свою жизнь в лучшую сторону.

Водолей

Для Водолеев этот день будет размеренным и спокойным. Самое лучшее – заняться текущими, пусть нудными делами и не строить грандиозных планов.

Рыбы

Эмоционально нестабильный день – Рыб будет штормить. Первую половину дня лучше заняться своей физической формой, сходить на пробежку, в зал или бассейн. А вот во вторую половину Рыбам стоит быть предельно внимательными.

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