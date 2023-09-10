Из-за короткого замыкания в Удмуртии сгорел дом

Фото: МЧС

В Удмуртии сгорел жилой дом. Как сообщает пресс-служба МЧС, ЧП произошло в д. Красный Кустарь Завьяловского района республики.

Около 14:40 в деревне загорелся дом в частном хозяйстве, который в итоге полностью сгорел. Также огнем была повреждена машина Geely MK – левая фара, левое зеркало, передний бампер.

Площадь пожара составила 37 кв.м.

По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводов при вводе в дом.

Отметим, всего с 9 по 10 сентября в Удмуртии зарегистрировано 6 пожаров.

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