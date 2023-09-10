В финал Первенства России вышла футбольная команда «Зенит-Ижевск 2010»

Фото: Минспорта Удмуртии

В Ижевске прошел последний этап первенства Приволжского федерального округа по футболу среди юношей до 14 лет. Сражались 4 команды: «Зенит-Ижевск 2010», «Крылья Советов 2010» и «Акрон-Академия 2010» из Самарской области и «РЦПФ-НН 2010» из Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии, матчи прошли на стадионе ижевской спортивной школы. Первыми на поле вышли наши ребята. Они сыграли с командой «Крылья Советов» вничью 1:1.

После сыграли «Акрон-Академии» и «РЦПФ-НН» со счетом 3:1 в пользу команды из Самарской области.

В итоге места распределились следующим образом: на первом месте «Акрон-Академия 2010», на втором «Зенит-Ижевск 2010». Третье место у команды «Крылья Советов 2010».

Фото: Минспорта Удмуртии

Теперь юные футболисты из Ижевска примут участие во всероссийском финале, который состоится с 6 по 20 ноября в Крымске. Там участвуют топовые команды страны, поэтому для ребят это будет отличным опытом.

«Горжусь командой! На турнире не было ни одной «проходной» игры, в каждом матче приходилось выкладываться на 100%. Проанализируем ошибки и начнем готовиться к финалу. В планах подготовки – выездной турнир и ежедневные тренировки», - сообщил Игорь Романов, тренер команды «Зенит-Ижевск 2010».

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Лепс обожает анекдоты, Тимати любит простые макарошки, Клава Кока стала взрослой: Павел Баженов из Удмуртии раскручивает звезд эстрады

Гороскоп на неделю: с 11 по 17 сентября Девам стоит отдохнуть, а Львам – заявить о себе

10 фотографий животных из зоопарка Ижевска