В переулке Широком в Ижевске сгорел дом

Фото: МЧС по Удмуртии

В ночь на 10 сентября в Ижевске сгорел нежилой дом. ЧП произошло по адресу пер. Широкий, 110Б. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

Пожар начался около полуночи. Огонь уничтожил нежилой дом и надворные постройки. А потом перекинулся на надворные постройки по адресу пер. Широкий, 110А.

Фото: МЧС по Удмуртии

Площадь пожара составила 89 кв м.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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