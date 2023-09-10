Победители регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России»

Лучшего водителя такси выбрали в Ижевске. Участники регионального этапа конкурса сдавали несколько тестов, а также ездили со стаканом воды на крыше автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Сначала жюри оценивало знание ПДД. Потом водители отвечали на вопросы по истории региона, расположению улиц, достопримечательностей. Также оценивалось на знание закона и истории такси.

Следующим этапом конкурса стала езда на автодроме. Таксисты преодолевали дистанцию на автомобиле: параллельная парковка, «змейка», «стоп-линию», «бокс», движение передним и задним ходом, повороты на 90 градусов. И все это со стаканом воды на крыше.

В конкурсе приняли участие 15 водителей. Победил Виктор Грибченков из Ижевска. Кстати, в прошлом году он тоже был победителем. На втором месте – Валентин Наговицын, на третьем – Иван Потемкин. Лидеры получили денежные призы – 15 000, 10 000 и 5 000 рублей.

«Не ожидал, что вновь выиграю региональный этап, так как выступал под первым номером, а это всегда волнительно. На финал конкурса буду готовить творческий конкурс, чтобы рассказать об особенностях Удмуртии. Водитель такси – это лицо города, первый человек, который встречает туристов в аэропорту и на вокзале. Кому, как не мне, лучше всего знать, как рассказать о родном регионе», - рассказал Виктор Грибченков.

Он представит регион на всероссийском этапе конкурса, где поборется за 150 000 рублей и новый автомобиль.

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