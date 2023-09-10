Под колесами грузовика погиб пешеход в Удмуртии

Фото: ПСЧ-37 с. Малая Пурга

9 сентября на трассе у Удмуртии произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает ПСЧ-37 с. Малая Пурга.

Авария случилась на 113 км трассы М-7, около 22:09.

Водитель автомобиля ГАЗель наехал на пешехода.

К сожалению, пешеход погиб на месте аварии.

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