Участники массового похода «Удмуртский скороход» преодолели 97550 км

Фото: vk.com/go150

Участниками ежегодного массового похода «Удмуртский скороход» стали 2847 человек. Это на 547 человек больше, чем в прошлом году. Правда, до финиша добрались меньше – 2497. Об этом сообщили организаторы похода.

Мероприятие прошло 2 и 3 сентября. Было несколько дистанций. Самой популярной стала дистанция в 25 км. Самой экстремальной – 200 км. Ее прошли всего 8 человек.

Всего участники преодолели 97550 км – это почти 206% длины экватора. Каждый скороход получил сертификат о пройденной дистанции и значок.

Отметим, маршруты походов пролегали в окрестностях Ижевска и в соседних районах. На контрольных пунктах скороходов кормили горячей кашей.

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