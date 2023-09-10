В первый день голосования на участки в Удмуртии пришли 4812 избирателей

Фото: избирательная комиссия Удмуртии

9 и 10 сентября 2023 года проходят дополнительные и повторные выборы в районные советы и городские думы в Удмуртии. Было открыто 48 участков в 11 муниципальных образованиях. Об этом сообщает избирательная комиссия региона.

В первый день участие в голосовании приняли 4812 избирателей.

Алнашский район стал лидером по явке – она составила 43%. В Автозаводском округе №23 Ижевска в голосовании участвовали 5,43% избирателей, в Можге – 8,64%, в Сарапуле – 7,82%.

После завершения голосования в 1 день все избирательные бюллетени из стационарных и переносных ящиков переместили в сейф-пакеты. Там они будут храниться до начала подсчета голосов в сейфах УИК.

10 сентября – завершающий день голосования. Голосовать можно до 20:00 в 11 муниципальных образованиях: Устиновском районе Ижевска, Можге, Сарапуле, Алнашском, Балезинском, Глазовском, Кезском, Киясовском, Сюмсинском, Увинском и Шарканском районах.

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