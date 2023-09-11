Жители Ижевска продавали паленые сигареты и алкоголь

Фото: Следственное управление СК РФ по УР

В Ижевске расследуется уголовное дело в отношении мужчины и женщины, которые подозреваются в приобретении, хранении и сбыте немаркированных сигарет и алкоголя. Ощает Следственное управление СК РФ по Удмуртии.

65-летний мужчина и 61-летняя женщина решили заработать. Для этого они купили в одном из магазинов Первомайского района Ижевска упаковки сигарет. Они продавали их в коммерческом киоске, а остатки хранили в арендованном складе.

И все бы хорошо у них было, но продукция была не маркирована: по закону все табачные изделия подлежат маркировке специальными (акцизными) марками. Подельников задержали. У них изъяли немаркированные табачные изделия на сумму более 100 тысяч рублей.

В ходе обыска в киоске и в доме обвиняемого обнаружили более 130 литров немаркированной алкогольной продукции.

Фото: Следственное управление СК РФ по УР

Позже в рамках расследования уголовного дела следователи нашли место приобретения подозреваемыми немаркированного алкоголя – там было обыска изъято 800 литров спиртосодержащей жидкости.

По всей изъятой продукции назначены судебные экспертизы. Сейчас допрашиваются свидетели и устанавливаются все обстоятельства преступления.

Подельники находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Им грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

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