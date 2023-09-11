Роллерную трассу заасфальтируют в Воткинске

Фото: администрация Воткинска
В Воткинске началось благоустройство парковой зоны в Березовском лесу. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
По данным властей, в ближайшее время в лесу на главной поляне будут установлены ярмарочные павильоны, на пешеходных тропах появится деревянный настил. Кроме этого, планируется заасфальтировать лыжероллерную трассу.
Всего в Березовском лесу планируется создать маршруты для пеших прогулок от 1 км до 6 км.
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