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НовостиОбщество11 сентября 2023 2:35

Роллерную трассу заасфальтируют в Воткинске

Во время благоустройства Березовского леса в Удмуртии планируется создать несколько пешиходных маршрутов для активного отдыха
Дана Солнцева
Фото: администрация Воткинска

Фото: администрация Воткинска

В Воткинске началось благоустройство парковой зоны в Березовском лесу. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По данным властей, в ближайшее время в лесу на главной поляне будут установлены ярмарочные павильоны, на пешеходных тропах появится деревянный настил. Кроме этого, планируется заасфальтировать лыжероллерную трассу.

Всего в Березовском лесу планируется создать маршруты для пеших прогулок от 1 км до 6 км.

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