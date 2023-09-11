Во второй день голосования на избирательные участки в Удмуртии пришли 8561

За время голосования изберательные участки посетили 8561 человек Фото: Амир Закиров

10 сентября в Удмуртии прошел второй день дополнительных и повторных выборов в городские думы и районные советы. Об этом сообщает избирательная комиссия региона.

Голосование проходило в 11 муниципальных образованиях республики, включая: Можгу, Сарапул, а также Алнашский, Балезинский, Глазовский, Кезский, Киясовский, Сюмсинский, Увинский, Шарканский и Устиновский район Ижевска.

Всего за второй день, по данным на10 сентября, в голосовании приняли участие 8561 избирателей.

Лидером по явке стал Алнашский район – она составила 58%. Следом идут Глазовский – 43,8%, и Сюмсинский – 42,4% районы. Среди городов где проходило голосование самая большая явка в Можге – 18,89% избирателей.

До начала подсчета голосов все бюллетени будут находиться в специализированных сейф-пакетах.

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