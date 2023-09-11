Скончалась на месте: девочка-подросток выпала из окна в Ижевске

Примерный возраст девушки 15-17 лет
Фото: Мария Бакланова
10 сентября на Заречном шоссе в Ижевске из окна дома выпала девушка. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
По словам горожан, примерный возраст подростка 15-17 лет. Девушка скончалась на месте. Сейчас стражи порядка устанавливают причину и обстоятельства произошедшей трагедии.
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