Скончалась на месте: девочка-подросток выпала из окна в Ижевске

Примерный возраст девушки 15-17 лет Фото: Мария Бакланова

10 сентября на Заречном шоссе в Ижевске из окна дома выпала девушка. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По словам горожан, примерный возраст подростка 15-17 лет. Девушка скончалась на месте. Сейчас стражи порядка устанавливают причину и обстоятельства произошедшей трагедии.

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