Один человек погиб и один пострадал в ДТП в Удмуртии

В ДТП погиб один человек. Фото: ПСЧ-37
10 сентября в 20:43 недалеко от села Яган-Докья в Малопургинском районе произошло смертельное ДТП. Об этом ВКонтакте сообщает пресс-служба ПСЧ-37.
Водитель легковушки сбил пешехода, а затем съехал в кювет. В результате аварии один человек погиб, а другой получил травмы.
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