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НовостиПроисшествия11 сентября 2023 6:02

Один человек погиб и один пострадал в ДТП в Удмуртии

Смертельное ДТП произошло у села Яган-Докья 10 сентября
Виола Романова
В ДТП погиб один человек. Фото: ПСЧ-37

В ДТП погиб один человек. Фото: ПСЧ-37

10 сентября в 20:43 недалеко от села Яган-Докья в Малопургинском районе произошло смертельное ДТП. Об этом ВКонтакте сообщает пресс-служба ПСЧ-37.

Водитель легковушки сбил пешехода, а затем съехал в кювет. В результате аварии один человек погиб, а другой получил травмы.

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