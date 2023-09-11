80% ожогов тела получил мужчина при пожаре в жилом доме в Удмуртии

Пожар мог произойти из-за неосторожности при приготовлении пищи. Фото: МЧС Удмуртии

11 сентября в 6:20 на станции Сардан в Малопургинском районе загорелся жилой каркасный дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

При возгорании серьезную травму получил мужчина 1983 года рождения, сейчас 80% его тела покрыто термическими ожогами. По заключению специалистов, общая площадь пожара составила 36 кв.м. По предварительной информации, очаг возгорания находится в районе газовой плиты.

Свидетель объяснил, что накануне произошедшего потерпевший находился вместе с ним и выпивал в его компании.

«Рано утром пострадавший пошел домой, потому что хотел поесть. Не исключено, что причиной пожара стала неосторожность при приготовлении пищи», – сообщают пожарные.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Отмечается, что это самый серьезный пожар, который произошел за минувшие дежурные сутки. Всего было зарегистрировано 9 возгораний.

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