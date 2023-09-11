Запинал ногами: мужчину из Удмуртии отправили в колонию за убийство друга

Потерпевший скончался на месте Фото: Амир Закиров

По обвинению в убийстве собутыльника в Удмуртии осудили 41-летнего жителя Ярского района. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по республике.

В ночь на 1 апреля 2023 года осужденный выпивал в компании 52-летнего приятеля в поселке Яр. Во время беседы между собутыльниками возник конфликт, который затем превратился в драку. Обвиняемый избил товарища кулаками и ногами в обуви и в результате нанес ему тяжкий вред здоровью, который привел к смерти. Потерпевший скончался на месте.

Мужчину приговорили к 7 годам в исправительной колонии строгого режима. Фото: СУ СК РФ по Удмуртии

Суд признал мужчину виновным по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и приговорил к 7 годам в исправительной колонии строгого режима.

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