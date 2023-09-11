День снежного человека утвердят на фестивале йети в Удмуртии

Программа фестиваля состоит из 6 блоков. Фото: нейросеть

20-21 октября в Воткинском районе Удмуртии пройдет первый всероссийский фестиваль йети, на котором утвердят День снежного человека. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на организаторов мероприятия.

Программа фестиваля состоит из 6 блоков: культура, образование, спорт, туризм, наука и искусство. Для посетителей мероприятия организуют марафон, фотовыставку, а также научно-практическую конференцию «Йети-саммит», где проведут показ фильмов о снежном человеке.

«Ведущие гоминологи и исследователи снежного человека из разных стран мира и регионов России представят свои доклады», – добавил председатель оргкомитета фестиваля Валерий Сушков.

Ученые выскажут свои теории о происхождении снежного человека. По мнению организаторов фестиваль поможет развитию новых туристских брендов в Удмуртии, таких как «Русский Йети» и «Удмуртия – вотчина Снежного человека». Также в республике откроют Йети-тропу, турмаршрут «По следам Снежного человека» и первый в Евразии Музей снежного человека

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