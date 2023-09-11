18-летнего жителя Удмуртии осудят за изнасилование 50-летней женщины

Уголовное дело направили в суд Фото: Амир Закиров

В Можге по обвинению в изнасиловании и других преступлениях осудят 18-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Удмуртии.

По данным следствия, в совершении преступлений также участвовал 17-летний сообщник обвиняемого. 2 июля пьяные молодые люди находились в одной из деревень Можгинского района. 18-летний обвиняемый зашел в дом 50-летней потерпевшей, напал на нее, а затем изнасиловал. После этого молодой человек предложил другу угнать припаркованную у дома машину. Обвиняемые сели в авто и по очереди управляли им до тех пока, пока оно не сломалась. После этого они бросили машину на проезжей части и скрылись.

Уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование), части 4 статьи 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления), а также части 2 статьи 166 УК РФ (угон транспортного средства) направлено в суд. Несовершеннолетний соучастник преступления также окажется на скамье подсудимых.

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