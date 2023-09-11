Двое человек получили травмы в ДТП с лосем в Удмуртии

Животное погибло. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
10 сентября в 18:10 на 80-м км трассы «Ижевск –Ува» произошло ДТП с диким животным. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
63-летний водитель «Nissan Tiida» сбил лося. В результате аварии он и его пассажир – 59-летняя женщина, получили травмы. На место происшествия были вызваны скорая помощь и полиция. Животное погибло.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
18-летнего жителя Удмуртии осудят за изнасилование 50-летней женщины
Девушка выпала из окна на Заречном шоссе в Ижевске
Со вторника придет следующая волна тепла: синоптики рассказали о погоде в столице Удмуртии на ближайшие 7 дней