Гороскоп на день: 12 сентября Водолеи обретут духовную свободу, а Козероги – в личной жизни

В вашу жизнь войдет магия Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на вторник для всех знаков зодиака.

Овен

Сегодня вас ожидает встреча с влиятельными людьми. Постарайтесь прислушаться к их советам и отбросить в сторону гордыню. Эти люди позволят вам достичь новых горизонтов. Ваше терпение будет вознаграждено.

Телец

Уделите внимание своим финансам. Вы легко можете прогореть, доверившись знакомым или друзьям. Кумовство в бизнесе влечет проблемы всегда. Не дайте себя обмануть и действуйте на перспективу.

Близнецы

Семейный праздник поможет вам справиться с навалившейся на вас меланхолией. Позвольте себе немного отдохнуть. Близкие всегда готовы вас выслушать. Но будьте осторожны со словами, некоторые из них будут потом использованы против вас.

Рак

Умение держать себя в руках и не поддаваться эмоциям даст вам шанс справиться с задачами, что приготовил для вас этот день. Оставьте рефлексию на вечер. Поиск внутреннего равновесия займет достаточно много времени.

Лев

Желание привлечь внимание окружающих выйдет вам боком. Постарайтесь сконцентрироваться на более важных вещах. Достичь успеха в отношениях с семьей куда сложнее, чем кажется.

Дева

Хорошее время, чтобы посвятить его себе. Физические нагрузки помогут вам быстро прийти в тонус и восполнить потраченную жизненную энергию.

Весы

Ваша карьера пойдет в гору. Не бойтесь брать на себя новые обязанности. Перемены всегда приходят неожиданно, но ваши амбиции дадут вам возможность быстро достигнуть новых профессиональных высот с минимальными потерями.

Скорпион

Это хорошее время для того, чтобы разрешить затянувшийся семейный конфликт. Вселенная советует прислушаться к голосу разума и поговорить о своих чувствах. Вас услышат, если вы будете полагаться не на крик, а на логику и приводить аргументы.

Стрелец

Сегодня стоит отправиться на долгую прогулку в парк или в лес. Свежий воздух даст вам возможность хотя бы на время избавиться от тревог и гнетущих переживаний о будущем.

Козерог

Ваша финансовая независимость станет вашим щитом в отношениях. В случае серьезной ссоры или разрыва вы без проблем сможете найти утешение и надежный дом. Будьте тверды в своих желаниях.

Водолей

Хороший отдых поможет вам избавиться от опустошенности внутри себя. Обретите свободу. У вас одна жизнь, поэтому не стоит разменивать ее на неприятные мелочи.

Рыбы

Ваш творческий потенциал в области искусства позволит насладиться чем-то по-настоящему грандиозным. Это ваш день. Счастье наполнит его до краев. Наслаждайтесь его мгновениями.

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