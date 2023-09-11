Шесть дорог отремонтируют в Ижевске в рамках нацпроекта в 2024 году

В Ижевске отремонтируют 6 участков дорог Фото: Мария Бакланова

В 2024 году в рамках нацпроекта «БКД» в Ижевске отремонтируют 6 дорог. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил и.о. замглавы администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Владимир Гуляев.

В перечень дорог на ремонт вошли те участки, где проходит наибольший трафик, а также, на которые больше всего жалуются горожане.

«Один из таких дорожных объектов – проезд Копровый, соединяющий Ижевский автозавод с Воткинским шоссе и выездом на Воткинск. Этот проезд – лидер последних лет по количеству обращений граждан. Уже в следующем году дорожное полотно здесь приведут в порядок», – заверил Гуляев.

Так, в 2024 году стоит ждать ремонта на следующих участках:

– ул. К. маркса от ул. Чугуевского до пер. Ястребовский

– пер. Копровый от ул. Автозаводская до Воткинского шоссе

– ул. Красная от ул. Ленина до ул. Пастухова

– дорога от ул. Пойма до микрорайона «Бригада Самолетов»

– ул. 9-1 Подлесная от ул. 30 лет Победы до ул. Металлургов

– ул. Автозаводская от ул. 10 лет Октября до ул. Петрова.

Работами займется подрядная организация ДСК «Лидер».

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