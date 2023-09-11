Шесть дорог отремонтируют в Ижевске в рамках нацпроекта в 2024 году

В Ижевске отремонтируют 6 участков дорог
Фото: Мария Бакланова
В 2024 году в рамках нацпроекта «БКД» в Ижевске отремонтируют 6 дорог. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил и.о. замглавы администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Владимир Гуляев.
В перечень дорог на ремонт вошли те участки, где проходит наибольший трафик, а также, на которые больше всего жалуются горожане.
«Один из таких дорожных объектов – проезд Копровый, соединяющий Ижевский автозавод с Воткинским шоссе и выездом на Воткинск. Этот проезд – лидер последних лет по количеству обращений граждан. Уже в следующем году дорожное полотно здесь приведут в порядок», – заверил Гуляев.
Так, в 2024 году стоит ждать ремонта на следующих участках:
– ул. К. маркса от ул. Чугуевского до пер. Ястребовский
– пер. Копровый от ул. Автозаводская до Воткинского шоссе
– ул. Красная от ул. Ленина до ул. Пастухова
– дорога от ул. Пойма до микрорайона «Бригада Самолетов»
– ул. 9-1 Подлесная от ул. 30 лет Победы до ул. Металлургов
– ул. Автозаводская от ул. 10 лет Октября до ул. Петрова.
Работами займется подрядная организация ДСК «Лидер».
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