Национальный маршрут «Влюбиться в Удмуртию» не создадут из-за плохих дорог

Часть выявленных проблем уже решили. Фото: @badashjul

Национальный маршрут «Влюбиться в Удмуртию» в 2023 году не создадут. Об этом сообщает руководитель агентства по туризму республики Юлия Бадаш.

Согласовать реализацию проекта с экспертной комиссией не удалось из-за ряда проблем, в том числе из-за плохих дорог, отсутствия на некоторых участках указателей, табличек и навигационных знаков и др. Это может стать большим препятствием на пути туристов.

«Часть трудностей устранены, но еще есть над чем поработать», – заявила Бадаш.

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